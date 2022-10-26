



Гистадрут запускает новую программу льгот "Бэ-яхад бишвилха SKY"

Хорошая новость для членов клуба "Бэ-яхад бишвилха" ("Вместе для вас"): клуб потребителей Гистадрута впервые запускает в сотрудничестве с компанией кредитных карт "Max" программу авиаперелетов "Бэ-яхад бишвилха SKY", позволяющую клиентам этой программы накапливать авиа- и отпускные баллы при каждой покупке и использовать их уже для следующего отпуска. Новый программа, которая начнет действовать с 1 января 2023 года, основана на программе SKYMAX в партнерстве с SMARTAIR. Она позволит держателям кредитных карт клуба накапливать баллы и использовать их во многих авиакомпаниях, в том числе бюджетных ("лоукост"), и во многих отелях в Израиле и за рубежом. Члены клуба также получат разные другие льготы: привлекательную комиссию за обмен валюты, скидки на страхование путешествий за границу и другие льготы. Все это - без пресловутых условий "мелким шрифтом" при использовании льгот в авиакомпаниях и отелях - просто делайте заказ на сайте и оплачивайте баллами. Программа открыта для всех держателей кредитных карт "Бэ-яхад бишвилха".



Клуб "Бэ-яхад бишвилха" был основан в январе 2016 года Гистадрутом и является крупнейшим клубом потребителей в Израиле. Он насчитывает более 350 000 членов, пользующихся низкими ценами и широким спектром льгот и услуг. Все члены Гистадрута могут вступить в клуб. Кроме того, клуб предлагает своим членам бесплатно и без обязательств по использованию кредитную карту в сотрудничестве с "Max". Эта карта дает дополнительные льготы в различных областях. Бесплатная кредитная карта "Бэ-яхад бишвилха" дает своим клиентам дополнительные рамки кредита, социальные ссуды по доступной процентной ставке и другие уникальные льготы. Это первая и единственная карта в Израиле, которая сочетает в себе социальные льготы при покупках, а также льготы по авиабилетам и туризму.



С января 2023 года клиенты "Бэ-яхад бишвилха" смогут приобретать различные льготы на сайте клуба только с помощью кредитной карты клуба. До этого времени оплата возможна с использованием различных кредитных карт, при этом держатели кредитных карт "Бэ-яхад бишвилха" пользуются большими скидками и множеством льгот. Новую кредитную карту можно оформить сразу на сайте «Max», получить ее номер прямо в приложении компании и проводить оплату онлайн и с помощью мобильных платежей без физической карты и, таким образом, сразу пользоваться всеми преимуществами.

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид сказал: "Бэ-яхад бишвилха" — это передовой социальный клуб, который за последние три года сделал большой скачок за счет значительного увеличения бюджета и запуска инновационных продуктов и услуг. Клуб полностью изменил потребительские привычки членов Гистадрута. Он позволяет им приобретать продукты в различных областях и экономить значительные суммы каждый месяц. Это является частью нашей борьбы за снижение растущей стоимости жизни в Израиле. Новая программа авиаперелетов, которую мы запускаем сегодня, является еще одним шагом в расширении наших услуг для работников. Мы продолжим выделять ресурсы и субсидировать льготы для сотен тысяч работников, являющихся членами Гистадрута".





Фото предоставлено пресс-службой Гистадрута

