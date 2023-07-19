



Гиркин о Путине: 23 года во главе страны ничтожество и трусливый бездарь

Бывший так называемый "министр обороны ДНР" и преступник Игорь Гиркин, которого в Нидерландах заочно приговорили к пожизненному заключению за уничтожение "Боинга" в 2014 году, выступил с резкой критикой президента РФ Владимира Путина.



"23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее "пустить пыль в глаза" значительной части населения. Сейчас оно - последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем - означает "успешно завершить" дело тех, кто усадил уникальное преимущество на престол в свое время. Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит", - отметил Гиркин.



"Единственное, что он мог бы сделать "под занавес" полезного - это обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному. Жаль, что ему это даже в голову не придет", - подчеркнул Гиркин, который считается одним из зачинщиков войны на востоке Украины в 2014 году.



Стоит сказать, что во время последнего публичного выступления, которое онлайн посмотрели сотни тысяч зрителей, Гиркин назвал Путина "мокрицей" и заявил, что "Россией управляет мафия".



Также Гиркин констатировал, что нынешние российские власти неспособны одержать военную победу над Украиной, и предсказал "катастрофу на фронте" уже осенью, за которой может последовать новый военный мятеж.