Гиганты мирового рейва LITTLE BIG зажгут в Израиле



WE ARE LITTLE BIG Tour 2022.

8.11.2022 - 9.11.2022

Хайфа 8.11 ZAPPA CLUB

https://www.zappa-club.co.il/event/little-big-%D7%96%D7%90%D7%A4%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-15875938/

Тель Авив 9.11 Hangar 11

https://www.tmisrael.co.il/event/MH118/ALL/iw



«Немного большие» американо-питерские панки пишут «поп», исполняют «рэйв», создают коллаборации и считают, что в их жизни очень много случайностей. Догадались, кто эти парни? Ну, конечно же, Little Big – оригинальная питерская панк-поп-рэйв группа из… Лос-Анджелеса (именно там сейчас осели ребята). И уже 8 ноября эти русские гиганты большого мирового рэйва выступят в Израиле со своим «Новым туром»!



Little Big – не новички для израильской тусовки. Этот супер аудио-визуальный проект с огромной фанбазой во многих странах мира окончательно завоевал любовь израильской молодежи после крутейшей коллаборации с победительницей «Евровидения-2018» Нетой Барзилай. Поклонников своего творчества Little Big и Netta порадовали весьма неординарной видеоработой о женщинах с усами на песню Moustache («Усы»).



Этот клип – некая самоирония вокалиста Little Big Ильи Прусикина. Поклонники юмор оценили и вынесли вердикт: работа – удалась, музыканты – профи, оригинальность клипа – на высоте (только за первых два дня он набрал два миллиона просмотров). И как награда – Little Big получили частичку любви фанатов певицы Netta. Парни с благодарностью приняли ее, как и любовь фанов из Англии, Испании, Канады, России, США, Украины, Франции. Ведь она придает крылья, вдохновляет ребят на новые песни, новые работы, порой ну очень неординарные.В «музыкальном автомате» Little Big множество совместных работ с такими известными артистами, как Oliver Tree, Tommy Cash, Finch Asozial, Ghostemane, Clean Bandit and Sacha Baron Cohen. Их музыкальные видео собирают многомиллионные просмотры. Особенно отличился клип «Skibidi», став самым популярным клипом, который просмотрели более 600 миллионов человек по всему миру. Впрочем, бьет новые рекорды и сингл Little Big «UNO» – он стал самым просматриваемым видео в истории Евровидения, собрав на сегодняшний день более 250 миллионов просмотров.И знаете, что самое удивительное? В тех событиях, которые происходят вокруг группы и с группой, сами ребята видят много случайностей.«В истории Little Big вообще много случайностей – на 1 апреля вместе с друзьями придумали песню «Every Day I'm Drinking», записали ее, сняли видос, выложили Сеть. Получилось, что клип выстрелил. И все стали говорить: «Может, вы группу сделаете?» Но группы все равно могло не быть, если бы нас не позвали на разогрев к Die Antwoord. Мы такие: «Воу-воу, у нас нет песен». «Но у вас есть месяц». И мы написали шесть песен, сняли клипы, они разошлись. Никто не думал, что мы будем на этих песнях зарабатывать. Так вышло», – рассказал в одном из интервью вокалист Little Big Илья Прусикин, известный на YouTube как «Ильич».Ну, Ильич! Ну чудак-человек! В жизни все случайности – не случайны, ничего просто так не «выстреливает»! И то, что на небосклоне мирового шоу-бизнеса должна была засветиться звезда панк-поп-рэйв группы Little Big – это было предопределено свыше, Богами этого самого шоу-бизнеса. Лучшим доказательством востребованности продукта, который группа дарит миру, являются многочисленные туры Little Big, которые проходят с аншлагами и в Европе, и в Азии, и в других странах мира. Это ли не доказательство, что рэйв сегодня востребован как никогда. И это при том, что в раскрутку себя ребята не вложили ни копейки, – они просто… снимали… видео.Они не просто узнаваемы у себя на родине, в Европе, в США, где осели на какое-то время, они невероятно популярны в Израиле. И именно Израиль с его невероятно зажигательными фанатами был обозначен как страна, куда парни в обязательном порядке приедут и презентуют свои работы из «Нового тура». Тем более, по признанию сами парней из Little Big, они не могут забыть свой прошлый – дикий по энергетике, фееричный и сумасшедший концерт на тель-авивской концертной площадке «Gagarin».Ждет с нетерпением гигантов мирового рэйва и израильские любители модной музыки. Тема «а не пригласить ли Little Big в Израиль» неоднократно обсуждалась на многочисленных тусовочных форумах. Фанаты были услышаны и вот, в Израиль, только с двумя концертами в рамках большого европейского турне приезжает самая знаменитая и самая безбашенная панк-поп-рэйв группа Little Big.8-9 ноября в Zappa Haifa и HANGAR 11, Tel Aviv-Yafo, Israel, Rehov Yorde Hsira 1 превратятся в сумасшедший данспол.В своей новой программе Little Big традиционно сквозь призму сарказма и сатиры исполнять свои заводные песни о простых и понятных вещах. Кстати, делает это Little Big на нехитром английском, который понятен всем и исключает вопрос межязыкового недопонимания.Фишкой концерта будут яркие, дерзкие, провокационные видеоролики к песням, которые признаны вирусными – они распространяются с бешенной скоростью, их смотрят миллионы, а следующие миллионы делятся ими с миллионами своих друзей и подписчиков.Друзья! Напоминаем, только два концерта эпатажной рэйв-группы Little Big состоятся 8 и 9 ноября, в 20:00, в Zappa Haifa и тель-авивском Ангар 11, по адресу Йордей а-Сира 1. Вас ждут музыкальные сюрпризы, которые группа держит в тайне, ведь всегда все свои секреты Little Big открывает неожиданно, с присущей только ей оригинальностью