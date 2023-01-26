



Гид нового репатрианта: искусство, шопинг, история Иерусалима - пешком за полдня

Пешеходный маршрут, который может занять у вас полдня или целый день: вы пройдете по самой интересной торговой аллее столицы, вдоль которой расположены не только бутики и кафешки, но и предметы современного искусства, и выйдете к Яффским воротам, от которых начинается путь, который можно идти всю жизнь - путь в Старый город Иерусалима.



Итак, приезжаем на трамвае на станцию City Hall в центре города, если едем на машине, паркуемся на подземной стоянке «Мамилла», и стартуем с самого начала аллеи Мамилла – с улицы Шломо Ха-Мелех (Царя Соломона).



Интересное начинается уже издалека – при взгляде на исторический квартал Мамилла, застраивавшийся в 19 веке, когда стены Старого города перестали вмещать всех торговцев и ремесленников Все старинные домики аллеи, в которых сейчас находятся роскошные бутики, около 20 лет назад были разобраны на отдельные камни, все камни были пронумерованы, а потом дома были пересобраны заново на новом месте – таким образом расширили улицу. До сих пор на камнях некоторых домов можно увидеть цифры.







Возможно, вы входите в аллею, спускаясь по ступенькам, - на этой лестнице сменяя друг друга, выставляются крупные скульптуры и композиции – от образа Колумба, открывающего Америку, до Анны Франк.



Пройдите по аллее – вдоль стен домов стоят современные скульптуры – интересные и нестандартные – экспозиция часто меняется.



«Мамилла» – это центр шоппинга не только столицы, сюда приезжают со всей страны, чтобы почувствовать себя немного «за границей», среди европейских брендов, исторических улочек и уютных кафе.



Магазинов здесь больше сотни. Например, здесь есть бутики Dior и Chanel, а если захотелось обновить парк ролексов – это тоже возможно.



За европейскую моду отвечает бутик Gerry Weber – бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, европейский комфорт, дорогие натуральные ткани. Бутик находится на верхнем этаже в уединенным уголке закрытого торгового центра в центре аллеи, так что редкая в нашей стране приватность здесь гарантирована.







Кстати, Gerry Weber родился как марка, выпускающая брюки, – самую сложную часть гардероба: после того, как ты научился кроить правильно сидящие брюки – ты можешь все. Одна из сильных сторон марки – джинсы: из приятного телу хлопка и органического коттона, все - с эластаном для комфорта и с высокой посадкой.



В соседний магазин Irene стоит зайти тем, кто скучает по итальянским и французским брендам одежды. Нарядные платья, деловые костюмы, элегантная одежда на каждый день – в Израиле не так много магазинов действительно европейского стиля.



С этой одеждой будет гармонировать итальянская обувь от Lafayette Italy: она сделана из нежной кожи или высокотехнологичных материалов и удивительно удобна – итальянские колодки не зря славятся на весь мир.



Израильские дизайнеры, которые высоко ценятся в мире, магазины спортивной и аутдор-одежды, драгоценности и косметика, демократичная мода масс-маркет и дизайнерские товары для дома, Pandora и Swarovski, мультибрендовый магазин Factory 54 с ультрамодными люксовыми марками… Устать можно уже от перечисления бутиков. Конечно, вам захочется отдохнуть в кафешке – их есть здесь! Известные сетевые кафе и местные кондитерские, лавки крафтовых сладостей и локальные рестораны, с террасами с видом на исторический центр города или с балконами, выходящими на променад, – здесь все свежее и приготовленное с любовью.



Подкрепились – и двигаемся дальше, к сердцу Иерусалима, в Старый город. Мы входим через Яффские ворота, по правую руку видим Башню Давида и музей истории в ней, по левую – гостиницы в старинных зданиях и начало маршрута по стенам Старого города, а прямо – конечно же, восточный базар. Шопинг можно продолжить и здесь – здесь лучшие сувениры и аутентичные подарки со Святой Земли.







Традиционная керамика с видами Иерусалима, знаменитые кожаные сандалии древних путешественников по пустыне, ковры и гобелены, массивные украшения и расшитая одежда, кофейники и подносы, инкрустированные шахматы и нарды, щербет, нуга и рахат-лукум, – тысячи ярких предметов и активных их продавцов не дают пройти мимо.



А если все-таки удалось, то перед вами начинается самое интересное – отсюда уже рукой подать до Храма Гроба Господня, до Стены Плача – идите по указателям. Вы пройдете по еврейским, христианским, армянским и арабским кварталам Старого города, почувствуете его тысячелетнюю энергию и уже не сможете без него – вы будете сюда возвращаться, каждый раз унося с собой новые эмоции и знания.

И не забудьте пить побольше воды и подкрепляться местными свежевыжатыми соками из апельсинов и гранатов – они тут повсюду и очень вкусные.