



Гибралтар продаст яхту российского бизнесмена на аукционе

Власти Гибралтара продадут с аукциона шикарную суперъяхту российского олигарха Дмитрия Пумпянского, стоимость которой - 65 миллионов фунтов стерлингов.



Как сообщает The Guardian, 72,5-метровая яхта Axioma уйдет с молотка в пользу американского банка JP Morgan. В банке заявляют, что бизнесмен Пумпянский должен более 20 миллиардов долларов.



Яхта с роскошными гостевыми каютами, бассейном, кинотеатром и тренажерным залом было задержано в Гибралтаре в марте.

