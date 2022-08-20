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Гибралтар продаст яхту российского бизнесмена на аукционе
20.08.2022 16:54 Ольга Белозерова

Гибралтар продаст яхту российского бизнесмена на аукционе

Власти Гибралтара продадут с аукциона шикарную суперъяхту российского олигарха Дмитрия Пумпянского, стоимость которой - 65 миллионов фунтов стерлингов. 

Как сообщает The Guardian, 72,5-метровая яхта Axioma уйдет с молотка в пользу американского банка  JP Morgan. В банке заявляют, что бизнесмен Пумпянский должен более 20 миллиардов долларов.

Яхта с роскошными гостевыми каютами, бассейном, кинотеатром и тренажерным залом было задержано в Гибралтаре в марте. 
 

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