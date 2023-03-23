



Gerry Weber-Irene представляет коллекцию "Весна-Лето 2023"

Элегантная качественная и трендовая одежда, характерная для Лондона или Парижа, но все еще редкая для Израиля: в Дом брендов Gerry Weber-Irene поступили новые коллекции известных европейских и американских модных марок. Каковы же главные модные направления этой весны?



Все цвета нежности



Цвета сезона – ода, ария или гимн нежности: самые тонкие оттенки фисташки, мягкий кармин, топленое молоко, нежнейшие розовые, голубые, желтые тона. Все цвета элегантны, интеллигентны и очень нам к лицу – пастельные оттенки подчеркнут нежность кожи и сбросят нам несколько лет.



Принты: цветки, ростки, бутоны и все прелести весны



Цветочный принт – весенний хит, им расцвечены все улицы Израиля. Принт может быть крупным, средним и очень мелким, может быть выдержан в черно-белых цветах, а может заключать в себе все цвета радуги, или же соединять насыщенный броский цвет с нюдовой или пастельной нотой.



Рисунок: если играть, то по-крупному



Даже если мы играем в шары или кубики - именно крупный геометрический рисунок в моде этой весной. Дизайнеры отдали преимущество простым геометрическим фигурам – круг, квадрат, ромб. Чаше всего геометрия соседствует с монохромным дизайнерским решением. И другая крайность – очень мелкий геометрический принт тоже заметен на платьях и костюмах этой весной. Мелкий принт, как правило, цветной и яркий.







Джинсы



Да, просто джинсы. Они модны и актуальны в любом своем проявлении. Особенно в стиле ретро – выбеленный коттон, джинсы-трубы с высокой талией, порванные и странные. А джинсовый тотал-лук – вершина модного Олимпа.



Силуэты: чувствуйте себя, как дома



А за это отдельное спасибо дизайнерам. Этой весной мы нарядимся в самую удобную одежду из возможных. Оверсайз, платья-халаты, пижамный стиль, свободная, струящаяся расслабленная одежда, остающаяся при этом по-европейски элегантной и дорого выглядящей, – не сезон, а мечта.







Ткани – так и хочется погладить



А это – самая технологическая и быстро развивающаяся часть модной индустрии. Ткани этого сезона – бескомпромиссно приятные, ласкающие, нежные, дышащие и подходящие к жаркому лету Израиля. Иначе мы не согласны. Шелк и вискоза, лен и хлопок, тонкая шерсть и легчайший трикотаж – или натуральные, или лучшие новые технологические ткани в коллекции этой весны.



Впрочем, здесь уже текст бессилен – ткани нужно гладить, рисунком на них – любоваться вживую, как в музее, а лучше примерить и посмотреть, как эта прекрасная рама будет обрамлять главную ценность этого и всех остальных модных сезонов – вас самих.







Большие мультибрендовые магазины, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской одежде, собранной под вывеской Irene, находятся в тель-авивском торговом центре «Ган а-Ир» или в иерусалимской «Мамилле».



Здесь можно выбрать бутичную одежду, которую привозят если не в единственном, то в считанных экземплярах. Важно, что новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года.



Среди брендов бутика Irene – всемирно известные итальянские, французские и канадские марки Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие.







Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Эта одежда держит форму, сидит, как влитая, сшита из дорогих качественных тканей, которые не изменят форму и цвет много сезонов.



Gerry Weber родился как марка, выпускающая брюки, - самую сложную часть гардероба, поэтому джинсы – конек марки: из приятного телу органического хлопка, с эластаном для настоящего комфорта, с высокой посадкой, разных, но элегантных фасонов, с декором, вышивкой, потертостями и классические. Дорогая качественная ткань позволит носить джинсы много сезонов - они не растянутся, не полиняют, не потеряют цвет и форму.



Магазины Gerry Weber-Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



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