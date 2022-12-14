



Gerry Weber – европейская одежда для женщин, живущих модой и ценящих качество

Gerry Weber – бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. В этой одежде возраст нам к лицу.



Знаменитый бренд Gerry Weber в Израиле есть только в двух магазинах - в тель-авивском торговом центре «Ган а-Ир» и в иерусалимской «Мамилле». Новые

коллекции поступают в магазины каждый 2-3 недели в течение всего года.



Три линии одежды в бутиках Gerry Weber позволят каждой из нас найти то, что мы давно уже ищем.



Главный бренд Gerry Weber – это немецкая линия одежды, которая держит форму, сидит, как влитая, сшита из дорогих качественных тканей, которые не изменят форму и цвет много сезонов.







Цвета, кстати, – это отдельная история. Цветом 2023 Pantone выбрал Viva Magenta — малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном. В бутике бренда можно составить полный образ в этом самом модном на сегодня цвете.



Костюмы натуральной шерсти с жакетом и юбкой по колено, водолазки, блузки, джемперы и кардиганы, футболки в цвете «вива маджента» сразу покажут, насколько серьезно здесь относятся к модным трендам.



А еще – горчичный и небесно-голубой, шартрез-зеленый и королевский синий, алый и фуксия и многое другое – все эти цвета скомпонованы по уже готовым образам, вам остается только выбрать для себя составленный дизайнером лук.



Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.







Gerry Weber родился как марка, выпускающая брюки, – самую сложную часть гардероба. Десятилетия опыта сделали Gerry Weber экспертом по брюкам, а значит, и по любой другой одежде: после того, как ты научился кроить идеально сидящие брюки – ты можешь все. И сегодня пиджаки, жакеты, блузки, сорочки, пуловеры, куртки, пальто и жилеты бренда садятся точно по фигуре и подчеркивают все ее достоинства.



Важно, что одежда сделана с заботой об окружающей среде. «I wear. I care» - так звучит девиз линии, которая создана с особой заботой о природе и людях.

Размеры одежды - от 36 до 50.



Вторая линия одежды в бутике – Taifun, линия одежды для модниц, которые не боятся экспериментов. Коллекции этого бренда адресованы тем женщинам, в которых жизненная энергия бьет ключом подобно тайфуну. Женственные силуэты, легкий летящий крой и элегантный стиль дают свободу для выражения индивидуальности.







Свободная, струящаяся блузка, строгий жакет, новая пара идеально сидящих джинсов, элегантный костюм для офиса - не важно, базовые это вещи или наряды для особого случая – в Taifun сразу найдется то, чего мы хотим.



Третья линия бутика – Samoon, чей девиз: «У красоты нет размера». Это марка актуальных моделей Plus Size. В Samoon есть самая трендовая и актуальная одежда твоего размера, в которой ты будешь круто выглядеть и удобно себя ощущать.







Бутики Gerry Weber находится на этаже входа в торговый центр Ган а-Ир на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, и в Иерусалиме в торговом комплексе «Мамилла» на Мамилла Авеню, 8, телефон 03-527-9348.



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