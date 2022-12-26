



Героически боролась: новые подробности о последних днях жизни Уитни Хьюстон

Певица Уитни Хьюстон продолжала бороться со своими пагубными пристрастиями за несколько дней до своей смерти. Об этом рассказал продюсер Клайв Дэвис, работавший с певицей на протяжении всей ее карьеры.



Он рассказал изданию Page Six, что видел Хьюстон за 48 часов до ее смерти.



"Я был с ней за 48 часов до ее смерти", - сказал он, добавив, что ему не приходило в голову, что она умрет через два дня.



Продюсер вспоминал: "Она показывала мне, что она делала в реабилитационном центре. Она хотела начать ходить в студию... Я никогда бы не подумал за 48 часов до ее смерти, что она умрет, что в ее жизни наступит этот ужасный, преждевременный конец. В этот период она предпринимала героические попытки отказаться от наркотиков и реабилитироваться".



Напомним, что Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года в возрасте 48 лет. Ее нашли без сознания в ванной. Медики констатировали, что ее смерть была случайной и вызвана утоплением и "последствиями атеросклеротического заболевания сердца и употребления кокаина".