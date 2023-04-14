



Германия закрывает последние АЭС

К субботе Германия отключит свои последние три атомные электростанции, завершив шестидесятилетнюю программу, которая породила одно из самых сильных протестных движений в Европе, но получила короткую передышку из-за войны на Украине.



Дымящие башни реакторов Isar II, Emsland и Neckarwestheim II должны закрыться навсегда к полуночи субботы, поскольку Берлин вводит в действие свой план по переходу на возобновляемые источники энергии для выработки электричества к 2035 году.



После нескольких лет увиливаний Германия пообещала окончательно отказаться от ядерной энергетики после того, как японская катастрофа на Фукусиме в 2011 году вызвала выброс радиации в воздух и напугала мир.



Но окончательное свертывание было отложено прошлым летом до сегодняшнего дня после того, как вторжение России в Украину вынудило Германию прекратить импорт российского ископаемого топлива. Цены взлетели, и во всем мире были опасения по поводу нехватки энергии, но теперь Германия снова уверена в поставках газа и расширении использования возобновляемых источников энергии.



Коммерческий атомный сектор Германии начался с ввода в эксплуатацию реактора Каль в 1961 году: политики активно продвигали его, но компании встретили скептицизм.



В первые годы к сети присоединились семь коммерческих электростанций, а нефтяной кризис 1970-х помог общественному признанию.



Расширение, однако, было ограничено, чтобы не нанести ущерб угольному сектору, сказал Николя Вендлер, представитель немецкой группы ядерных технологий KernD.



Но к 1990-м годам более трети электроэнергии в недавно воссоединившейся Германии производилось от 17 атомных реакторов.



В следующем десятилетии коалиционное правительство, включающее зеленых, выросших из антиядерного движения 1970-х годов, представило закон, который должен был привести к поэтапному отказу от всех реакторов примерно к 2021 году.



Правительство бывшего канцлера Ангелы Меркель, возглавляемое консерваторами, то и дело возвращалось к этому — вплоть до трагедии Фукусимы.



Арнольд Ваатц, бывший депутат от Христианско-демократической партии Меркель (СДПГ), заявил, что это решение также было направлено на то, чтобы повлиять на выборы в штате Баден-Вюртемберг, где этот вопрос играл на руку зеленым.



С окончанием эры атомной энергетики Германия должна найти постоянное хранилище для примерно 1900 высокорадиоактивных контейнеров с ядерными отходами к 2031 году.

