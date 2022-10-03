



Германия утратила самый большой ледник в стране

По данным результатов георадарных измерений, проводившихся с середины сентября 2022 года, крупнейший ледник Германии Шнифернер потерял критическую массу льда.



Выводы ученых неутешительны: этот ледник уже не сможет набрать свой объем и остатки его льда исчезнут со склонов баварских гор за 1-2 года.



Ледник Шнифернер, расположенный в Баварских Альпах, считался самым высоким и самым крупным в Германии ледником.

Он расположен на Цугшпицплате, плато к югу от самой высокой вершины страны, Цугшпитце, которое спускается с запада на восток и образует начало долины Райнталь. Талые воды из ледника просачиваются на закарстованное плато и снова выходят на поверхность в Рейнтале, где питают реку Партнах. Шнифернер – один из самых северных ледников в Альпах.



И хотя на Шнифернере еще пока наблюдается накопление и остатки льда, ученые считают, что таяние ледника настолько масштабно, что его уже нельзя классифицировать как ледник.



Теперь слой льда на нем слишком тонкий (в некоторых местах его толщина не превышает и 2 метров), чтобы его можно было назвать ледником. Даже на самой глубокой точке толщина льда сейчас составляет менее шести метров по сравнению с примерно 10 метрами в 2018 году.



Оставшийся слой льда, похожий на снежное поле или, как ученые называют это "мертвый лед", исчезнет в течение одного-двух лет.



В то же время площадь ледника уменьшилась примерно вдвое с 2018 года и составляет менее одного гектара.



В Германии было пять ледников и все они размещались в Баварских горах. Теперь, после почти полного исчезновения крупнейшего из них, о чем объявила недавно Баварская академия наук, их осталось четыре. Но и они продолжают активно таять...



В 2021 году исследователи с другой стороны Рейна пришли к выводу, что ледники в их стране не продержатся и десяти лет. А уже через год стало понятно, что одного из оставшихся пяти ледников больше нет.