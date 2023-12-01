



Германия усилила контроль рождественских ярмарок

В Европе начинается Адвент. И, в соответствии с напряженной ситуацией, каждая страна старается о своей безопасности по-своему.



Так, например, в Германии по сообщениям Федерального агентства по защите конституции ясно, что риск нападений на ярмарки "сильно вырос". Кроме того, полиция сообщила о задержании двух подростков, которые, как утверждается, готовили нападение 1 декабря.



Во Франкфурте установили специальные металлические ограждения, а на улицы вышли усиленные патрульные отряды полицейских.

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В Штутгарте вокруг рыночной площади, где проходит рождественская ярмарка, также были установлены столбы. Производитель утверждает, что они могут остановить любой автомобиль.

