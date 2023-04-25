



Германия: большинство населения против 4-дневной рабочей недели с полной оплатой

Более половины жителей Германии выступают против введения четырехдневной рабочей недели при полной заработной плате. Но взгляды на эту тему тесно связаны с политической принадлежностью.



Опрос показал, что 55% жителей Германии не считают четырехдневную рабочую неделю с полной оплатой желательной, согласно результатам, опубликованным во вторник.



Четырехдневная модель, в отличие от пятидневной рабочей недели, принятой в большинстве промышленно развитых стран, в последнее время подвергалась многочисленным испытаниям.



Большинство предприятий и организаций, протестировавших четырехдневную модель, обнаружили, что она способствует лучшему балансу между работой и личной жизнью и снижает уровень стресса среди работников.



В Германии профсоюз металлистов IG Metall, крупнейший профсоюз Европы, был в числе организаций, предложивших внедрить эту модель.



Исследование, проведенное институтом опросов forsa для журнала Stern , показало, что жители восточных земель Германии, входивших ранее в состав коммунистической Германской Демократической Республики, наиболее скептически отнеслись к этой идее.



Среди них 62% выступили против введения четырехдневной рабочей недели, в отличие от 54% в западных землях.



Опрос также показал, что мнения сторонников различных политических партий сильно различаются.



Люди, которые голосуют за Партию зеленых, выступающую за охрану окружающей среды, были больше всего заинтересованы в четырехдневной модели: 69% за и 29% против.



Однако сторонники левоцентристских социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца были в основном против этой идеи: всего 43% поддержали ее и 53% выступили против.



Самое сильное сопротивление исходило от сторонников неолиберальных свободных демократов (СвДП). Здесь 76% сочли идею сокращения рабочей недели на день нежелательной, и только 25% высказались за увеличение свободного времени.



В целом те, кто поддержал идею, привели результаты испытаний в других странах Европы, которые показали снижение уровня стресса и повышение продуктивности.



Противники придерживались мнения, что предприятия могут столкнуться с финансовыми трудностями и что невозможно гарантировать выполнение объема работ, если на это будет выделено меньше времени.

