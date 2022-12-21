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Герцог посетил церемонию зажжения рождественской елки в Яффо
21.12.2022 20:31 Ольга Белозерова

Герцог посетил церемонию зажжения рождественской елки в Яффо

Президент Израиля Ицхак Герцог побывал на церемонии зажжения рождественской елки в греческой православной церкви Святого Георгия в Яффо.

Об этом сообщает Times of Israel.

Израильский лидер пожелал собравшимся христианским лидерам, а также христианам Израиля и всего мира счастливого Рождества.

"У нас тысячи лет сосуществования разных и разнообразных религий. Мы собрались здесь этим вечером, чтобы послать всему миру послание чистого света, послание, в котором говорится: "Мы можем жить здесь вместе!", - заявил Герцог. 

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