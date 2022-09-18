



Герцог о королеве Елизавете: "Была лидером вне времени"

Президент Израиля Ицхак Герцог подписал книгу соболезнований в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II в Ланкастер-Хаусе в Лондоне.



После этого Герцог выразил соболезнования от имени Израиля и еврейского народа, сообщает Times of Israel.



Говоря о королеве, президент Израиля сказал: "Она действительно была лидером вне времени, между поколениями, она видела, каким был мир 70 лет назад и каким он является сегодня. Ее правление было поистине величественным, и она действительно олицетворяла собой слово величие".



Также Ицхак Герцог обратился к новому королю Великобритании Карлу III: "Я хотел бы пожелать королю Карлу III долгого царствования мира, справедливости, стабильности и достоинства… Да благословит Господь короля".