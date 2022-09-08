



Герцог и Лапид выразили соболезнования британскому народу и королевской семье

Премьер-министр Яир Лапид выразил соболезнования британскому народу и королевской семье в связи со смертью королевы Елизаветы.



"Она оставляет после себя беспрецедентное наследие лидерства и служения. Пусть память о ней будет благословением", — написал он в Твиттере.



Президент Исаак Херцог, выходец из Ирландии, назвал смерть королевы "концом эпохи".

On behalf of the Government and people of Israel, I send my condolences to the Royal Family and the people of the United Kingdom on the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.



She leaves behind an unparalleled legacy of leadership and service.



May her memory be for a blessing. pic.twitter.com/ZWm26wiVKx — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) September 8, 2022

"Королева Елизавета была исторической личностью: она жила в истории, она творила историю, и с ее уходом она оставила великолепное, вдохновляющее наследие", — говорится в заявлении, опубликованном его офисом."За время ее долгого и знаменательного правления мир резко изменился, а королева осталась иконой стабильного, ответственного лидерства и маяком нравственности, человечности и патриотизма. В своей жизни и в служении своему народу королева олицетворяла дух честности, долга и древних традиций".Он отмечает, что его отец, уроженец Дублина Хаим Херцог, и мать Аура Херцог несколько раз встречались с Елизаветой II."Ее радушный прием и теплое гостеприимство оставили глубокое впечатление", — говорит он.