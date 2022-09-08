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Герцог и Лапид выразили соболезнования британскому народу и королевской семье
08.09.2022 21:36 Евгения Маркова

Герцог и Лапид выразили соболезнования британскому народу и королевской семье

Премьер-министр Яир Лапид выразил соболезнования британскому народу и королевской семье в связи со смертью королевы Елизаветы.

"Она оставляет после себя беспрецедентное наследие лидерства и служения. Пусть память о ней будет благословением", — написал он в Твиттере.

Президент Исаак Херцог, выходец из Ирландии, назвал смерть королевы "концом эпохи".


"Королева Елизавета была исторической личностью: она жила в истории, она творила историю, и с ее уходом она оставила великолепное, вдохновляющее наследие", — говорится в заявлении, опубликованном его офисом.

"За время ее долгого и знаменательного правления мир резко изменился, а королева осталась иконой стабильного, ответственного лидерства и маяком нравственности, человечности и патриотизма. В своей жизни и в служении своему народу королева олицетворяла дух честности, долга и древних традиций".

Он отмечает, что его отец, уроженец Дублина Хаим Херцог, и мать Аура Херцог несколько раз встречались с Елизаветой II.

"Ее радушный прием и теплое гостеприимство оставили глубокое впечатление", — говорит он.
 

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