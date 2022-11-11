



Герцог и герцогиня Сассекские более популярны, чем новый монарх Великобритании

Недавнее исследование показало, что герцог и герцогиня Сассекские более популярны, чем король Чарльз, несмотря на то, что отделились от королевской семьи, пишет британский таблоид Daily Mirror



Меган Маркл занимает третье место по популярности среди членов королевской семьи. За месяц поисковые системы во всем мире обрабатывают 4,5 миллиона запросов с ее именем.



Принц Гарри занял четвертое место, набрав 1,4 миллиона поисковых запросов в Google в месяц и 1,1 миллиона хэштегов в Instagram.



Покойная королева Елизавета заняла первое место, а Кейт Миддлтон стала вторым по популярности членом королевской семьи.



Принцесса Диана до сих пор не теряет своей значимости и занимает пятую строчку рейтинга популярности в королевской семье, опережая бывшего мужа короля Чарльза, несмотря на то, что она скончалась 25 лет назад. "Народная принцесса" по-прежнему получает 927 000 поисковых запросов в год, 9,8 миллиарда просмотров в TikTok и почти 1,2 миллиона хэштегов в Instagram.



Исследование, проведенное Financial World, проанализировало глобальные поисковые запросы Google, просмотры TikTok и хэштеги Instagram для 29 самых популярных членов королевской семьи в мире, чтобы увидеть, кто из них больше всего интересует людей во всем мире.



В десятку самых популярных членов королевской семьи вошли: