



Генсек ООН заявил о климатическом коллапсе – это должно "вызвать дрожь по спине"

2023 год войдет в историю как самый жаркий в истории человечества. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на климатическом саммите COP28.



Этот температурный рекорд свидетельствует о настоящем климатическом коллапсе, который "мы переживаем в реальном времени", что должно "вызвать дрожь по спине у мировых лидеров", сказал Гутерриш и призвал международное сообщество уже сейчас действовать и выполнять обязательства по климату.



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Комментарии генсека ООН прозвучали после того, как Всемирная метеорологическая организация сообщила, что "практически уверена" – в 2023 году будет побит глобальный температурный рекорд. И есть опасения, что 2024-й может оказаться еще теплее из-за погодной системы Эль-Ниньо, сообщает ВВС.



В своей речи Гутерриш обратил внимание на уровень моря и температуру поверхности моря, которые достигли рекордных значений, а уровень морского льда в Антарктиде стал рекордно низким.



Отметим, конференция ООН по изменению климата COP28 будет проходить с 30 ноября и по 12 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах. Ожидается, что участие в ней примут король Чарльз III, Папа Римский Франциск и лидеры почти 200 стран.