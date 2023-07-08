Новости » Life Style
Генсек ООН о рекордной жаре: изменение климата выходит из-под контроля
08.07.2023 05:45 Алина Груднева

Генсек ООН о рекордной жаре: изменение климата выходит из-под контроля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал температурные рекорды, зафиксированные в последние дни во всем мире.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 7 июля.

"Изменение климата выходит из-под контроля", - подчеркнул он.

По словам генсека ООН, если необходимые меры для борьбы с изменением климата не будут приняты немедленно, мир окажется на пороге катастрофы.

Как сообщили ранее Национальные центры экологической информации США, 3, 4, 5 и 6 июля были самыми жаркими в истории.

По данным европейской службы наблюдения за климатическими изменениями, июнь стал самым жарким месяцем в истории. Были побиты температурные рекорды аналогичного месяца 2019 года.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru