



Генсек ООН о рекордной жаре: изменение климата выходит из-под контроля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал температурные рекорды, зафиксированные в последние дни во всем мире.



Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 7 июля.



"Изменение климата выходит из-под контроля", - подчеркнул он.



По словам генсека ООН, если необходимые меры для борьбы с изменением климата не будут приняты немедленно, мир окажется на пороге катастрофы.



Как сообщили ранее Национальные центры экологической информации США, 3, 4, 5 и 6 июля были самыми жаркими в истории.



По данным европейской службы наблюдения за климатическими изменениями, июнь стал самым жарким месяцем в истории. Были побиты температурные рекорды аналогичного месяца 2019 года.

