



Генри Кавилл возвращается в киновселенную DC

Актер Генри Кавилл, сыгравший Геральта в сериале "Ведьмак", возвращается к одной из своих самых громких ролей - к роли Супермена.



После выхода фильма "Черный Адам" актер официально подтвердил, что возвращается в киновселенную DC в своем привычном образе. Г



"Теперь, когда многие из вас уже посмотрели фильм, я хочу сделать это официально: я вернулся к роли Супермена. Изображение, которое вы видите в этом посте, и то, что вы видели в конце "Черного Адама", - это лишь очень маленький кусочек того, что будет дальше", - сказал Кавилл в видеоролике в Instagram.

