Новости » Life Style
Генри Кавилл больше не сыграет Ведьмака. Актеру нашли замену
30.10.2022 08:45 Ольга Белозерова

Генри Кавилл больше не сыграет Ведьмака. Актеру нашли замену

Актер Генри Кавилл, сыгравший Ведьмака в экранизации популярной книги, покидает шоу.

В новом, четвертом сезоне, вместо Кавилла появится другой актер. Теперь роль Ведьмака будет играть Лиам Хэмсворт, о чем сам Кавилл сообщил в Instagram.

"Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и свои мечи в четвертом сезоне. Вместо меня фантастический мистер Лиам Хемсворт примет мантию Белого Волка", - написал актер. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы