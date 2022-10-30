Генри Кавилл больше не сыграет Ведьмака. Актеру нашли замену
Актер Генри Кавилл, сыгравший Ведьмака в экранизации популярной книги, покидает шоу.
В новом, четвертом сезоне, вместо Кавилла появится другой актер. Теперь роль Ведьмака будет играть Лиам Хэмсворт, о чем сам Кавилл сообщил в Instagram.
"Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и свои мечи в четвертом сезоне. Вместо меня фантастический мистер Лиам Хемсворт примет мантию Белого Волка", - написал актер.