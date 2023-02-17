



Гендиректор YouTube подала в отставку

Генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзен Войжитски решила покинуть свою должность, которую занимала девять лет.



По данным Reuters, она была одной из первых сотрудниц Google.



Войжитски заменит ее заместитель Нил Мохан, который является старшим менеджером по рекламе и продукции. Он пришел в компанию в 2008 году.



По словам гендиректора YouTube, она хочет сосредоточиться на семье, здоровье и личных проектах. Войжитски также планирует взять на себя роль консультанта в Alphabet.



Ранее она была старшим вице-президентом по рекламным продуктам в Google. Генеральным директором она стала в 2014 году. Такие перемены происходят на фоне того, что доходы YouTube от рекламы падают второй квартал подряд на фоне острой конкуренции с такими сервисами коротких видео, как TikTok и Facebook's Reels, а также с потоковыми сервисами вроде Netflix.