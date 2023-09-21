Гендиректор Adidas попытался выгородить антисемита Канье Уэста
Гендиректор Adidas Бьорн Гульден попытался выгородить рэпера Канье Уэста, оскандалившегося рядом антисемитских высказываний в прошлом году.
По данным информационного агентства Associated Press, он считает, что артист "не это имел в виду".
Что примечательно, после разгоревшегося вокруг Уэста скандала, фирма Adidas разорвала с ним партнерство, прекратив выпуск линии обуви Yeezy. Тогда в заявлении компании было сказано, что она "не потерпит антисемитизма и любого другого рода разжигания ненависти". Однако теперь Гульден сменил риторику.
"Я думаю, что Канье Уэст — один из самых творческих людей в мире. Очень прискорбно, потому что я не думаю, что он имел в виду то, что сказал. Я не думаю, что он плохой человек, просто так получилось", - сказал он.
Напомним, что Уэст неоднократно прославлял Адольфа Гитлера, призывая "простить его". Более того, он сказал, что, если станет президентом, заставит евреев работать на христиан. Из-за этих и других неприемлемых высказываний Канье был назван "Антисемитом года" американской некоммерческой наблюдательной группой StopAntisemitism.