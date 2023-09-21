



Гендиректор Adidas попытался выгородить антисемита Канье Уэста

Гендиректор Adidas Бьорн Гульден попытался выгородить рэпера Канье Уэста, оскандалившегося рядом антисемитских высказываний в прошлом году.



По данным информационного агентства Associated Press, он считает, что артист "не это имел в виду".



Что примечательно, после разгоревшегося вокруг Уэста скандала, фирма Adidas разорвала с ним партнерство, прекратив выпуск линии обуви Yeezy. Тогда в заявлении компании было сказано, что она "не потерпит антисемитизма и любого другого рода разжигания ненависти". Однако теперь Гульден сменил риторику.