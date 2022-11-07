



Гендерные определения в медицине - скандал в Великобритании

Национальная служба здравоохранения Великобритании, стремясь поддерживать инклюзивность для всех гендерных групп, удалила из медицинских рекомендаций слова, определяющие пол человека.



Служба подверглась широкой критике, так как для многих процедур и методов обследования пациентам необходимо отвечать на неадекватные вопросы медперсонала.



Например, перед прохождением рентгеновского обследования или МРТ, всех мужчин и мальчиков от 12 лет будут спрашивать, не беременны ли они. А на плакате, предупреждающей о негативных последствиях рентгена для плода, беременные женщины названы "людьми с внутренними половыми органами".



"Чрезмерные и изощренные усилия по включению определенных групп часто заканчиваются исключением других групп", — сказала Стелла О'Мэлли, психотерапевт и основатель группы кампании Genspect.



"NHS должна вернуться к простому и ясному языку, если они хотят помочь как можно большему количеству людей. Цель этого плаката — уберечь пациентов от вреда, предупреждая беременных женщин о том, что подвергать себя определенным видам обследования опасно. Но этот плакат не подходит для этой цели, потому что он довольно непонятен. Людям, которые плохо говорят по-английски, будет трудно понять этот текст. Интересно, кто решил, что нужды женщин считаются менее важными?" — добавила О'Мэлли.



Представитель NHS выступил в защиту использования плаката, заявив, что он соответствует рекомендациям по передовой практике.



"Этот плакат был создан в соответствии с "Инклюзивными рекомендациями по статусу беременности для ионизирующего излучения" Общества рентгенологов", — сказал он.



Термины "женщины" и "девочки" также были исключены со страниц сайтов и врачебных протоколов и рекомендаций, касающихся менструации, менопаузы грудного вскармливания и рака матки и яичников.

