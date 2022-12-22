



Где зарядиться рождественским настроением и отметить Новый год в Израиле

Чтобы не страдать в компании призрака Прошедших святок, духа Нынешних и Грядущих, а Гринч не украл все подарки, впустите Рождество в своё сердце, а вместе с ним и Новый год. Поможет вам в этом список мероприятий в Израиле с самым праздничным настроением:



1.Домик Санты в Иерусалиме, 1-30 декабря, 17-20:00: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064581466841



2.Рождественский рынок в ИМКА, 22-24 декабря: https://www.goshow.co.il/pages/minisite/61?mibextid=Zxz2cZ



3.Рождественские туры по Христианскому кварталу Иерусалима: https://tod.org.il/yrw/949



4.Израильский балет «Щелкунчик», 18-26 декабря: https://bravo.newsru.co.il/announce/72819



5.Парад Санта-Клаусов, Нацерет, 24 декабря;



6.Рождество в парке Тимна, 26-29 декабря, 18-22:00: https://www.parktimna.co.il/he/tickets/12/



7.Ярмарка возле греко-католического храма, деревня Миилия, 22-23 декабря



8.Рождественский забег на дистанции 2,5 и 10 км, деревня Миилия, 30 декабря;



9.Рождественские мероприятия, Хайфа, 22-25 декабря: https://www.haifa.muni.il/event_cat/%d7%94%d7%97%d7%92-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%9d-2022/



10.Фестиваль Winter Lights, Иерусалим;



11.Рождество и Ханука, порт Тель-Авива, 24 декабря, 12-18:00;



12.Новогодняя арт-вечеринка от KakdelArt, Тель-Авив, 31 декабря, 22-02:00:

https://www.instagram.com/reel/Cmbmf0sK4cr/?igshid=Zjc2ZTc4Nzk=



13.Новогодний семейный лагерь, Тель-Авив, 30 декабря - 1 января, 12-20:00:

https://www.instagram.com/p/CmZSmBuOreZ/?igshid=Zjc2ZTc4Nzk=



14.Новогодний светский бал 2023, Рамат-Ган, 31 декабря, 21:00:

https://afisha.biletru.co.il/events/novogodniy-svetskiy-bal-2023-v-izraile/



15.Шествие Санта-Клаусов с участием скаутов, христианская деревня Миилия, 24 декабря, 12:00. Публичная молитва в церкви так же пройдет 24 числа;



16.Рождественские мероприятия, поселок Фассута, 28-30 декабря, 14:00-22:30;



17.Выставка снежных шаров, Иерусалим, вдоль улицы Ха-Ахим до дома Санта-Клауса;



18.Карнавальное шествие православных скаутов, Тель-Авив, от ул. Ибн-Рушда до церкви Св. Георгия на ул. Луи Пастера, 6 января, 17:00;



19.Парад Санта-Клаусов,, от ул. Симха Хольцберг до ул. Ефет, 23 декабря, 17:00.



Если же у вас есть идеи, как провести праздники в Израиле и вы готовы делиться духом Рождества и Нового года с окружающими – вы можете сделать это прямо в комментариях под этой статьей.



Merry Christmas! And Happy New Year!

