Где позавтракать в Тель-Авиве?

Для многих завтрак – еда из мира фантастики. А зря. Правильно начатое утро, а оно может быть таким только если на столе хороший завтрак – залог отличного дня. Да, в будние дни это может быть роскошью, но в выходные позавтракать вкусно, не торопясь, и с отличным видом – совершеннейший must have.



Villa Mare TLV – как раз такое место, где и вид, и утреннее меню, и атмосфера настраивают на исключительно «завтрачный» лад. Завтраки, которые здесь подают по пятницам и субботам с 10:00 до 12:45 – отдельная кулинарная песня шеф-повара. Вот что вы обычно заказываете на завтрак в кафе? Давайте заглянем в меню и найдем там «Круассан Бенедикт с лососем». Основа этого блюда – яйцо пашот. Здесь его готовят безупречно, что для многих гостей является показателем уровня заведения. Целых три вида шакшуки, включая зеленую со шпинатом – дань не только точке на карте, но и популярности у посетителей. Все шакшуки можно попросить приготовить в веганском или вегетарианском варианте, что делает это место привлекательным для тех, кто обходится без животных продуктов. Grill & Eggs c баварскими сосисками из телятины, Крок Мадам с копченой уткой, скрэмбл с креветками и, конечно, большой израильский завтрак – любые вариации еды для лучшего начала дня – все есть в меню Villa Mare TLV.







Иногда позавтракать хочется романтически, и за романтику здесь отвечают два фактора. Море, которое плещется буквально в сотне метров от ресторана и коктейли. Кто пьет коктейли с утра, спросите вы? Конечно все, если это правильные утренние коктейли. Кир Роял, Мимоза и домашний апероль в исполнении Villa Mare TLV – просто идеальное начало дня. А до конца сентября здесь действует предложение, от которого невозможно отказаться: к каждому заказанному завтраку - коктейль в подарок.



В общем, завтраки тут вкусные, большие и очень разнообразные, и подаются с кофе, свежевыжатым соком, хлебом и маленьким салатом.







Сладкий завтрак тут тоже есть, ведь как же без сырников? Сырники здесь идеальные. Маленькие, нежные, тающие во рту, вместе с ягодами и сгущенным молоком, они способны исправить настроение даже самому угрюмому гостю. Так что, где избавляться от хандры, вы теперь знаете.



Если будет время, останьтесь и продегустируйте немного ностальгическое меню Villa Mare TLV. Потому что хороший завтрак часто переходит в обед. Закажите борщ, пельмени или вареники, а лучше и то, и другое, а на десерт совершенно домашний «Наполеон», как у бабушки. А там, глядишь, завтрак и в ужин плавно перетечет.



Приходите на Герберт Самуэль, 88, закажите завтрак с видом на море и оставайтесь до самого вечера, смотреть на закат.







Villa Mare TLV: Герберт-Самуэль, 88, Тель-Авив

Телефон: 074-7725322

https://villamaretlv.co.il



На правах рекламы