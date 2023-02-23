



Газманов выступил в куртке с заклеенным логотипом Prada

Певец Олег Газманов объяснил, почему во время выступления на митинге-концерте в “Лужниках” 22 февраля заклеил на своей куртке логотип бренда Prada.



В интернете обратили внимание, что артист, громко заявляющий о своем патриотизме, появился на мероприятии в честь Дня защитника Отечества в куртке итальянского бренда за 340 тысяч рублей. Логотип при этом автор патриотических песен заклеил.



По словам Газманова, он скрыл на своей одежде логотип зарубежной фирмы, поскольку на российском телевидении запрещено демонстрировать знаки торговых марок, и их демонстрацию в эфире могут принять за рекламу.



“И я с этим согласен”, – заявил певец.



Олег Газманов выступил на митинг-концерте в Лужниках, посвященном Дню защитника Отечества, с давним хитом "Офицеры".