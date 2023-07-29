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Газманов предложил захватить Прибалтику: "надо их наказать"
29.07.2023 18:05 Алина Груднева

Газманов предложил захватить Прибалтику: "надо их наказать"

Прокремлевский певец Олег Газманов предложил захватить "всю Прибалтику".

Об этом "Есаул" российской эстрады сказал в одном из последних интервью.

"Мы обязательно победим (в войне против Украины, - ред.). Я думаю, что выхода не будет: или опять вся Прибалтика будет с Россией, или 100% мы этот коридор, который они перекрыли - доступ к нашему региону. Мы им отдали Клайпеду, отдали половину Курской косы", - сказал Газманов.

Певец возмутился, мол, "как они ведут теперь себя после этого", имея в виду поддержку Украины.

"Как можно их не наказать?! Надо, надо поставить точки над i", - добавил он.
 

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