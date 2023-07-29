



Газманов предложил захватить Прибалтику: "надо их наказать"

Прокремлевский певец Олег Газманов предложил захватить "всю Прибалтику".



Об этом "Есаул" российской эстрады сказал в одном из последних интервью.



"Мы обязательно победим (в войне против Украины, - ред.). Я думаю, что выхода не будет: или опять вся Прибалтика будет с Россией, или 100% мы этот коридор, который они перекрыли - доступ к нашему региону. Мы им отдали Клайпеду, отдали половину Курской косы", - сказал Газманов.



Певец возмутился, мол, "как они ведут теперь себя после этого", имея в виду поддержку Украины.



"Как можно их не наказать?! Надо, надо поставить точки над i", - добавил он.

