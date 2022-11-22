



Газманов обвинил Галкина в предательстве

Олег Газманов обвинил покинувшего Россию Максима Галкина в предательстве, поскольку он" порочит страну", находясь за границей.



"Мы были дружны. Но он предал свою страну, предал людей, которые здесь живут. Для меня не так удивительно, что он уехал, а удивительно и гадко, что он оттуда порочит страну", — сказал народный артист России.



Газманов диагностировал у Галкина "комплексом эмигранта", поскольку юморист "плюёт назад" и "ругает Россию, чтобы "оправдать отъезд".

"Люди, которые ходили на концерты, теперь его ненавидят. Как теперь с этим жить? Это тяжело", — подчеркнул певец.



