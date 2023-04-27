



Гастроли Кристины Орбакайте на 9 мая в Германии отменили

Дочь Аллы Пугачевой активно гастролирует по всему миру. Не так давно певица объявила о своих предстоящих концертах в Германии, в частности на 9 мая. Однако за этим последовал скандал, пишут российские СМИ.



Кристина Орбакайте планировала выступить в восьми городах Германии.



Гастрольный тур по Европе должен был начаться 29 апреля, и артистка планировала пребывать там до окончания майских праздников. Согласно официальной информации, ее последний концерт должен был состояться 9 мая в городе Ратинген, который является спутником Дюссельдорфа и имеет население около 100 тысяч человек.



Анонсирование выступлений Орбакайте в нескольких городах ФРГ было осуществлено еще в феврале 2023 года. Согласно некоторым данным, эти концерты уже неоднократно переносились в связи с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19.



Решение Кристины Орбакайте выступить перед немецкой публикой 9 мая вызвало крайне негативную реакцию среди российских граждан. Многие упрекают известную певицу в крайне непатриотическом поступке. После этого последовало заявление об отмене гастролей.



"Дорогие мои зрители Германии, вот уже 3 года я жду встречи с вами. Я с радостью опубликовала афишу предстоящих концертов, но обстоятельства сложились так, что часть моего коллектива еще не получила визы. Организаторы опять вынуждены перенести мой тур! Как только будут известны новые даты, я сразу дам знать.С Любовью и Нежностью к Вам, Кристина", - написала она в соцсетях.





