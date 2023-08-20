



Гарри Стайлс собирается выпустить линейку чувственных ароматов

Гарри Стайлс собирается пойти по стопам Гвинет Пэлтроу, поскольку, как говорят, он готовится выпустить свой собственный парфюм на сексуальную тематику, пишет Daily Mail.



Как сообщается, 29-летний певец будет продавать эти ароматы в рамках своего бренда Pleasing, вдохновленного компанией лауреата премии "Оскар" Goop и печально известными вагинальными свечами.



По данным The Mirror, Гарри назвал ароматы Rivulets, Closeness, Bright и Hot, и они призваны вызывать "восхитительную встречу с незнакомкой".

Описание аромата Closeness гласит: "Прошептанное "да", кожа прижата к коже". Гарри привлек бывшего главного дизайнера Goop Шона Кирни на должность генерального директора своего бренда.



Источник сообщил изданию: "Достаточно прочитать описания ароматов, чтобы увидеть влияние Шона".



MailOnline связался с представителями Гарри для комментариев.



После объявления о назначении Гарри сказал о Шоне: "Его исключительное видение и богатый опыт будут неоценимы, когда мы вступим в следующую главу развития Pleasing".



В апреле бренд выпустил свою последнюю коллекцию лаков для ногтей и одежды Pollinator, вдохновленную местной дикой природой, обитающей в районе Северного Лондона, где живет Гарри.



