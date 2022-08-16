



Гарри и Меган снова приедут в Великобританию

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл снова приедут в Великобританию.



Герцог и герцогиня Сассекские должны посетить Великобританию в следующем месяце, чтобы посетить благотворительные мероприятия, "близкие их сердцу".



Как сообщает ВВС, Гарри и Меган примут участие в саммите One Young World Summit в Манчестере 5 сентября. Также принц с супругой посетят Invictus Games в Германии.



В последний раз пара была в Великобритании в июне на праздновании Платинового юбилея королевы.