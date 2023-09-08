



Гарри и Меган положили глаз на новое жилье

Принц Гарри и Меган Маркл подыскивают новый дом, чтобы убраться подальше от надоедливых соседей по нынешнему месту жительства.



Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.



Инсайдеры утверждают, будто герцоги Сассекские присмотрели земельный участок в Малибу стоимостью в 8 миллионов долларов. На территории площадью в шесть акров уже заложен фундамент под огромное поместье, а также есть бассейн, помещение для охраны и терраса для отдыха.



Строительство дома может обойтись в дополнительные 10 миллионов долларов. Если парочка решится перебраться в это место, то они станут соседями Леонардо Ди Каприо , Пэрис Хилтон и Эллен Дедженерес.

