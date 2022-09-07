Гармоничная пара: как правильно совмещать акцентные аксессуары?
Туфли в цвет сумке - это классика в чистом виде. Можно, конечно, просто надеть черные туфли и взять черную сумку, такая пара будет выглядеть спокойно, гармонично и продуманно. Но чтобы выглядеть сногсшибательно, выбирайте акцентные, яркие модели, которые в нынешнем сезоне на пике моды.
Подберите комплект не просто похожий по оттенку, но и сочетающийся декоративными элементами. Еще один стопроцентно успешный ход – сочетание принтов. Этот прием позволит не перебрать с серьезностью в образе и привлечет к вам внимание. Такие модели вы можете найти в коллекции Special Edition от Lafayette Italy. Они выглядят торжественно и нарядно, дорого и стильно. Они гламурны, сексуальны и исключительно комфортны.
Special Edition - это коллекция для истинных ценительниц моды, качества и неповторимого итальянского дизайна, для тех, кто любит и умеет выделяться и привлекать взгляды, для тех, кто предпочитает неожиданные элементы и не ограничивается классикой. В каждой модели ярко-выраженная игра деталей: контрастные сочетания и гармоничные коллажи, комбинирование текстур, по-европейски изящные украшения и затейливые каблуки. Каждая модель линейки представлена в очень малом количестве экземпляров.
Несомненно такие яркие, акцентные комплекты требуют правильного подбора одежды:
- Если основу образа составляют вещи нейтральных базовых цветов, то вам необходим притягивающий внимание элемент. С ролью громко говорящего акцента аутфита прекрасно справляется яркий комплект из обуви и сумки в одном стиле.
- Монохромный образ великолепно смотрится с яркими многоцветными туфлями и сумками, именно вокруг них весь look и выстраивается.
- Разноцветные комплекты идеально подойдут к наряду, где хотя бы один элемент пусть это даже узор или принт, будет перекликаться с ними.
- Яркие комплекты отлично впишутся даже в деловой стиль. С деловыми костюмами, прямыми платьями, узкими юбками они будут выглядеть роскошно. И кстати классический «черный низ-белый верх» с яркими аксессуарами заиграет иначе.
- Не бойтесь экспериментировать с повседневными образами: зауженные джинсы, капри, футболки, яркие однотонные платья и даже шорты можно сочетать с акцентными аксессуарами.
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