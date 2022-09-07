



Гармоничная пара: как правильно совмещать акцентные аксессуары?

Туфли в цвет сумке - это классика в чистом виде. Можно, конечно, просто надеть черные туфли и взять черную сумку, такая пара будет выглядеть спокойно, гармонично и продуманно. Но чтобы выглядеть сногсшибательно, выбирайте акцентные, яркие модели, которые в нынешнем сезоне на пике моды.

Подберите комплект не просто похожий по оттенку, но и сочетающийся декоративными элементами. Еще один стопроцентно успешный ход – сочетание принтов. Этот прием позволит не перебрать с серьезностью в образе и привлечет к вам внимание. Такие модели вы можете найти в коллекции Special Edition от Lafayette Italy. Они выглядят торжественно и нарядно, дорого и стильно. Они гламурны, сексуальны и исключительно комфортны.



Special Edition - это коллекция для истинных ценительниц моды, качества и неповторимого итальянского дизайна, для тех, кто любит и умеет выделяться и привлекать взгляды, для тех, кто предпочитает неожиданные элементы и не ограничивается классикой. В каждой модели ярко-выраженная игра деталей: контрастные сочетания и гармоничные коллажи, комбинирование текстур, по-европейски изящные украшения и затейливые каблуки. Каждая модель линейки представлена в очень малом количестве экземпляров.

Несомненно такие яркие, акцентные комплекты требуют правильного подбора одежды: