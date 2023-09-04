



Гармаш признался, что лучшим подарком для него стала роль Крокодила Гены

Актер Сергей Гармаш дал открытое интервью по случаю своего 65-летия. Артист признался, что образ Гены после съемок в фильме “Чебурашка” его очень порадовал. Сергей отпраздновал 65-летие 1 сентября. В пресс-центре МИА “Россия сегодня” он поделился воспоминаниями о том, какие подарки получал в детстве.



“Из детских подарков помню велосипед, который папа обещал мне, если окончу четвертую четверть без единой тройки”, – рассказал актер.



Артист вспомнил и недавний случай, который произошел с ним в феврале на заправке на фоне премьеры фильма “Чебурашка. В кассе стояла женщина с девочкой лет шести, рассказал актер.



“Вдруг у ребенка глаза увеличиваются в десять раз, и она орет на всю заправку: “Мама, Гена!” Это был лучший подарок”, – поделился Гармаш.



Актер исполнил роль Гены в самом кассовом фильме российского проката. “Чебурашка” появился на экранах 1 января.