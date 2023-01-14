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Ганц прибыл на демонстрацию в Тель-Авиве в сопровождении охраны
14.01.2023 20:28 Евгения Маркова

Ганц прибыл на демонстрацию в Тель-Авиве в сопровождении охраны

Лидер партии "А-Махане а-Мамлахти" и бывший министр обороны Бенни Ганц прибыл на антиправительственную акцию протеста в Тель-Авиве в окружении нескольких охранников. В толпе приветствуют его появление. 

"Не садитесь с ним, Ганц", — выкрикнул мужчина из толпы, предостерегая бывшего министра от присоединения в правительству  Биньямина Нетаниягу.
"Я стою здесь", — отвечтил Ганц.

Несмотря на дождь, по оценкам полиции, на площади Габима в Тель-Авиве собралось 20 000 протестующих.

Организаторы говорят, что ожидают, что в ближайшие часы в митингах примут участие десятки тысяч человек.
 

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