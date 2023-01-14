



Ганц прибыл на демонстрацию в Тель-Авиве в сопровождении охраны

Лидер партии "А-Махане а-Мамлахти" и бывший министр обороны Бенни Ганц прибыл на антиправительственную акцию протеста в Тель-Авиве в окружении нескольких охранников. В толпе приветствуют его появление.



"Не садитесь с ним, Ганц", — выкрикнул мужчина из толпы, предостерегая бывшего министра от присоединения в правительству Биньямина Нетаниягу.

"Я стою здесь", — отвечтил Ганц.



Несмотря на дождь, по оценкам полиции, на площади Габима в Тель-Авиве собралось 20 000 протестующих.



Организаторы говорят, что ожидают, что в ближайшие часы в митингах примут участие десятки тысяч человек.

