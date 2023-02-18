



Гамарджоба генацвале, или Грузия с погружением

Грузия – особенный мир, грузинское гостеприимство – легенда, грузинская еда – деликатес, а грузинское вино – чудо! 21-го февраля испытать на себе волшебство всего лучшего из Грузии можно будет в Deli Vino – уникальном винном магазине и баре в Нетании.



Что вы будете делать, если попадете на настоящее грузинское застолье? Во-первых, конечно, есть и пить от души настоящие грузинские вина и фантастическую грузинскую еду, а во-вторых, настраиваться на самую душевную атмосферу. Чтобы ее поддержать, стоит узнать несколько слов и выражений на грузинском языке, тогда погружение в Грузию будет по-настоящему глубоким. Итак, маленький урок грузинского.



Начнем с международного и известного всем «гамарджоба», что означает «здравствуйте». Знатоки грузинского просят обратить внимание, что в этом языке связка «дж» произносится одним звуком, точно так же, как первая «дж» в слове Georgia.







Без «спасибо» ни в Грузии, ни в Израиле, никуда. «Спасибо» на грузинском – «мадлоба».



Вежливость – залог начала отличного застолья и большой, крепкой, настоящей грузинской дружбы, поэтому теперь давайте научимся вежливому обращению. Хотим показать, как уважительно и с полным расположением относимся к человеку, говорим «батоно», что можно, конечно, перевести как «сударь» или «господин», но, по сути, гораздо больше. Ну и «калбатоно» – «госпожа», «сударыня».



Закончим мы на слове «генацвале». Точно перевести его еще не удалось никому, так что просто остановимся на том, что это слово – концентрат восхищения и любви. Слово, ассоциирующееся с гостеприимной Грузией. Слово, которым называют грузинские рестораны по всему миру. Слово – символ симпатии к адресату. Слово, которое дословно понимается как: «Когда беда придет к тебе, я возьму её на себя». А главное – слово, которым начинается практически каждый тост на грузинском застолье. В нем – вся Грузия!



Недаром это слово стало названием одной из самых известных грузинских винодельческих компаний, вина которой, разумеется, можно будет попробовать на тематическом грузинском вечере в Deli Vino.







Все лучшие вина из Грузии, ассортимент которых в Deli Vino поистине велик, вкуснейшая грузинская еда, невероятная музыка в исполнении группы Mandzili и грузинские танцы – все это ждет гостей 21 февраля.



Приходите, и получите за 69 шекелей безлимитный бокал вина, который будет пополняться сколько нужно в течение всего вечера. В предпродаже бокал стоит 69 шекелей и 79 шекелей перед началом мероприятия.



Билеты можно купить здесь: https://bit.ly/3HQofvk

Записываем! Вторник, 21.02, начало вечеринки в 20:00.

И не говорите, что не слышали!



Центр "Piano", ул. Натан Йонатан, 10, Ир-Ямим, Нетания.



* Предупреждение: рекомендуется избегать чрезмерного употребления алкоголя.



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фото Людмила Мамулат

фото Лия Гельдман