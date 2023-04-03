



Галустян официально получил гражданство Армении

Известный российский комик Михаил Галустян получил армянское гражданство.



Такое заявление он сделал на презентации в Армении ЖК Parajanov Club House.



"Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я подал честно документы, и вот наконец-то получил", - подчеркнул Галустян.



Комик признался, что хотел бы запустить в Армении авторские проекты. Однако для этого ему для начала нужно решить вопрос с пропиской.



"Честно говоря, армянин в Сочи отличается от армянина в Ереване. Ереванский армянский очень правильный и литературный, а сочинский - немного другой. Если разберетесь, то можно ждать других проектов. И, конечно же, после съемки нужно куда-то вернуться. Я хочу вернуться в "Клубный дом Параджанова", - отметил он.

