



Галкин: власти Казахстана меня испугались

Юморист Максим Галкин, перебравшийся с супругой и детьми в Израиль, рассказал о том, как в Казахстане массово отменяют его концерты.



"Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов - это, как ни странно, Казахстан. Причем на государственном уровне, всячески препятствуют проведению моих концертов. И мы уже несколько месяцев бьемся за их проведение. Было все по началу прекрасно, начали продаваться билеты, а потом пошло-поехало. Какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты", - отметил Галкин.



По словам мужа примадонны Аллы Пугачевой, на государственном уровне в Казахстане ввели "негласный запрет" на проведение его концертов.



"Наверное, чем-то я страшен так властям Казахстана, что так испугались меня. Очень жаль, потому что я обожаю Казахстан. Я обязательно когда-нибудь приеду. Но, видимо, не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы концерты не состоялись", - добавил Галкин.