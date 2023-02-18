



Галкин рассказал, как на нем отразилось президентство Зеленского

Российский юморист Максим Галкин, переехавший вместе с семьей в Израиль, признался, что приход к власти в Украине Владимира Зеленского сказалось и на его личной жизни в РФ.



Во время одного из своих концертов шоумен в шутку пожаловался на то, что на родине на него начали косо смотреть.



"Казалось бы. Я, как и многие выступили против войны, это нормальное состояние. Чего они ко мне так прикопались? А я вам скажу. Они ко мне давно прикопались. Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совсем иначе смотреть. Я вам клянусь. Я это чувствовал.Типа: "Ты, что с**а, тоже собрался?". Вот прямо так", — пошутил Галкин.



Он признался, что никогда не задумывался о том, чтобы пойти в политику, однако, чем больше он говорил о том, что ему это не нужно, "тем больше его подозревали".



В ходе выступления Галкин пожелал Украине быть целой и независимой, напомнив о том, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ он выступал против войны.



"Они считают, что я получал средства за свою антивоенную позицию. То есть то, что я хочу, чтобы Украина была живой, целой, независимой – это только за деньги такое можно желать. То есть то, что я этого от сердца хочу, им в голову не приходит, представляете. Ну такая извращенная логика. Ну дай бог им всем здоровья. Ну не всем, ну, почти всем", — добавил артист.