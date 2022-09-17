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Галкин ответил на статус иноагента: "Торговлей совестью не занимаюсь"
17.09.2022 16:02 Ольга Белозерова

Галкин ответил на статус иноагента: "Торговлей совестью не занимаюсь"

Российский юморист Максим Галкин отреагировал на то, что его внесли в список физлиц-иноагентов в России. 

Галкин подчеркнул, что не считает себя иноагентом, и денег от Украины за свои заявления не получал.

"Иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренно. Искренно и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", - заявил Галкин в своем обращении.

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