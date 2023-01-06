



Галкин ответил на "Слава Украине": россияне в бешенстве

Российский шоумен Максим Галкин, выступивший с на новогоднем концерте в Дубае, разозлил россиян, поддержав Украину.



По данным российских СМИ, во время его выступления кто-то из зала прокричал: "Слава Украине!". Галкин ответил в микрофон: "Героям слава".



В соцсетях распространили видео, на котором запечатлен этот момент, от которого россияне пришли в бешенство.



Украинское приветствие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "нацистским и фашистским". К слову, на новогоднем корпоративе в Дубае аналогичным образом ответил Валерий Меладзе, вызвав гнев россиян.

