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Галкин ответил на "Слава Украине": россияне в бешенстве
06.01.2023 08:33 Алина Груднева

Галкин ответил на "Слава Украине": россияне в бешенстве

Российский шоумен Максим Галкин, выступивший с на новогоднем концерте в Дубае, разозлил россиян, поддержав Украину.

По данным российских СМИ, во время его выступления кто-то из зала прокричал: "Слава Украине!". Галкин ответил в микрофон: "Героям слава".

В соцсетях распространили видео, на котором запечатлен этот момент, от которого россияне пришли в бешенство.

Украинское приветствие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "нацистским и фашистским". К слову, на новогоднем корпоративе в Дубае аналогичным образом ответил Валерий Меладзе, вызвав гнев россиян.
 

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