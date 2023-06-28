



Галант подписал четыре ордера на административный арест евреев

По рекомендации ШАБАКа Галлант сегодня (среда) подписал 4 ордера на административный арест евреев, которые были причастны к насилию против палестинцев в Кфар-эш-Шаркия.



"Это не первый раз, когда эти четверо арестованы, и не первый раз, когда они действовали жестоко. Мы не должны вести себя как наши враги", - прокомментировал свое решение министр обороны.



В ходе беспорядков, произошедших на прошлой неделе, поселенцы подожгли поля и сельскохозяйственные угодья в деревне. Также они подожгли автомобили на свалке и автомойку на въезде в деревню. Подразделениям гражданской обороны удалось потушить пожар, возникший на заправочной станции в селе после попытки поджечь несколько автомобилей и здание. В ходе беспорядков также был разгромлен магазин, а десятки переселенцев забросали камнями дома в деревне.