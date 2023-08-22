



Галь Гадот рассказала о травмах, полученных на съемок фильма

38-летняя израильская актриса Галь Гадот рассказала о травмах, которые она получила во время съемок своего последнего фильма "Сердце Стоун". Об этом пишет издание The Sun.



Знаменитость призналась, что у нее нарушены четыре диска на шее и спине после съемок боевых сцен для шпионского триллера от Netflix.



"У меня было много синяков. Помню, как-то в воскресенье я гуляла с девочками в парке в Лондоне, и кто-то странно на меня посмотрел", — рассказала актриса.



"Я была в летнем платье, не обращая внимания на то, что мои ноги и спина были полностью в синяках. Я была со своими дочерьми, и люди смотрели на меня, как будто что-то не так".



Гадот отметила, что это часть ее работы, поэтому травмы неизбежны.



"В создании фильмов есть части, которые мне не нравятся. Но мне действительно нравится драться и заниматься рукопашным боем", — призналась Галь Гадот.



Актриса объяснила, что она умеет выражать себя, используя свое тело, добавив, что сцены драки — это "единственная вещь, которую они делают, где она чувствует себя под контролем".

