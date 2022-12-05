



Галь Гадот призывает "отвергать" антисемитизм

Израильская актриса и модель Галь Гадот выступила против антисемитизма.



Она репостнула твит президента США Джо Байдена, который высказался против антисемитизма после шокирующих заявлений рэпера Канье Уэста.



Байден написал: "Я просто хочу прояснить несколько вещей: Холокост был. Гитлер был демонической фигурой. И вместо того, чтобы дать ему платформу, наши политические лидеры должны отвергать антисемитизм, где бы он ни скрывался".



Галь Гадот сделала репост этой публикации и написала: "Отвергайте антисемитизм, где бы он ни скрывался".



