



Галь Гадот появилась в шоу “Горячие штучки”

10 августа израильская кинозвезда Галь Гадот появилась в финале 21-го сезона ток-шоу “Горячие штучки” на YouTube.



В шоу First We Feast ведущий Шон Эванс берет интервью у знаменитостей за блюдом с острыми куриными крылышками или вегетарианской альтернативой, если так предпочитает гость.



Слоган программы, номинированной на премию Emmy, звучит так: “Шоу с горячими вопросами и еще более горячими крыльями”, имея в виду острые и неожиданные вопросы, на которые отвечают гости шоу.



Напомним, в 2019 году IMDb включила Гадот в список из 56 “знаменитостей, которые должны быть в горячих фильмах”.