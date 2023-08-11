Новости » Life Style
Галь Гадот появилась в шоу “Горячие штучки”
11.08.2023 12:32 Евгения Маркова

Галь Гадот появилась в шоу “Горячие штучки”

10 августа израильская кинозвезда Галь Гадот появилась в финале 21-го сезона ток-шоу “Горячие штучки” на YouTube.

В шоу First We Feast ведущий Шон Эванс берет интервью у знаменитостей за блюдом с острыми куриными крылышками или вегетарианской альтернативой, если так предпочитает гость.

Слоган программы, номинированной на премию Emmy, звучит так: “Шоу с горячими вопросами и еще более горячими крыльями”, имея в виду острые и неожиданные вопросы, на которые отвечают гости шоу.

Напомним, в 2019 году IMDb включила Гадот в список из 56 “знаменитостей, которые должны быть в горячих фильмах”.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы