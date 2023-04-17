



Галь Гадот написала в Instagram о Дне памяти жертв Холокоста

Актриса Галь Гадот приняла участие в мероприятии, посвященном памяти жертв Холокоста, организованном Zikaron Basalon_global незадолго до Дня памяти жертв Холокоста, и опубликовала отрывки из него в сторис в Instagram.



Zikaron Basalon_global – международное отделение Zikaron Basalon, группы, которая помогает людям организовывать встречи переживших Холокост и их потомков с людьми, которые хотят услышать и узнать о трагедии. Организация была основана в Израиле в 2011 году, и миллионы людей приняли участие в ее мероприятиях.



В видео, опубликованном Гадот, участники вместе поют гимн Леонарда Коэна “Аллилуйя”, а пожилая женщина рассказывает Галь Гадот о своем чудесном спасении от смерти во время Холокоста.



Это не первый раз, когда актриса использует свой аккаунт в Instagram, вспоминая о Холокосте. В прошлом году она написала о своем деде, Аврааме Вайсе, который родился в Чехословакии и был отправлен в Освенцим в возрасте 13 лет, став единственным выжившим из своей семьи.



Галь Гадот, которая ведет хронику своей жизни и карьеры в аккаунте Instagram, который недавно превысил 100 миллионов подписчиков, что сделало ее аккаунт на платформе 37-м по популярности, согласно рейтингу Википедии.



В субботу звезда вручила Премию за прорыв, присуждаемую ученым, меняющим мир, награду, которую поддерживают, в частности, Сергей Брин и Марк Цукерберг. Это было яркое мероприятие, среди ведущих были Роберт Дауни-младший и Лили Коллинз.