Галь Гадот и Александр Арно посетили церемонию открытия бутика Tiffany & Co

37-летняя израильская актриса Галь Гадот посетила церемонию перерезания ленты в реконструированном магазине Tiffany & Co в центре Нью-Йорка. Об этом пишет Daily Mail.



Звезда "Чудо-женщины" была одета в бежевое пальто поверх костюма цвета слоновой кости с черным поясом, который подходил к ее высоким каблукам. Красавица-брюнетка сверкала в украшениях Tiffany & Co из желтого золота и бриллиантов.



Гадот позировала рядом с 30-летним Александром Арно, сыном 74-летнего французского бизнес-магната Бернара Арно, самого богатого человека в мире.



По данным Forbes, семья Арно, управляющая империей LVMH, является самой богатой в мире, ее состояние превышает 200 миллиардов долларов. С тех пор как Александр вступил во владение, он привлек больше актрис для рекламных кампаний Tiffany & Co. Раньше бренд работал с моделями.



Александр – один из самых молодых руководителей индустрии моды. В 25 лет он руководил брендом роскошных чемоданов Rimowa, особенно известным среди знаменитостей. Сейчас он – исполнительный вице-президент по продуктам и коммуникациям Tiffany & Co.



Событием стало повторное открытие нью-йоркского флагманского магазина Tiffany&Co The Landmark. Александр позаботился о том, чтобы его увидели рядом с Гадот, и даже сам перерезал голубую ленту.



В середине апреля Галь Гадот снялась в яркой новой рекламной кампании легендарного ювелирного дома Tiffany&Co.