



Funny Balloons Show - cамое веселое шоу из Европы этим летом в Израиле!

С 31 июля по всей стране взрослые и дети смогут увидеть самое веселое, самое музыкальное и самое воздушное шоу



Funny Balloons Show или Шоу воздушных шариков — это волшебная сказка о королевском указе Королевства воздушных шаров, который был разослан всем подданным, чтобы объявить конкурс по надуванию воздушных шаров.







В указе было сказано, что победитель королевского состязания получит руку дочери короля, принцессы Балоты, станет принцем и будет удостоен звания «Великий чемпион по надуванию воздушных шаров».



В конкурсе по надуванию шаров участвовали все жители города, «надувники» боролись за сердце прекрасной принцессы Балоты, в конкурсе даже принял участие главный злодей королевства.



Но Принцесса Балота мечтает улететь как можно дальше от стен королевства и открыть для себя новый большой мир. Принцесса решает улететь из замка, увидеть то, мир, узнать настоящую жизнь и познакомиться с подданными королевства.



Вернется ли принцесса в Королевство воздушных шаров? Состоится ли свадьба? И смогут ли силы зла победить силы света?

Хотите узнать, что случится с принцессой? А что случится с «Чемпионом по надуванию воздушных шаров»?



Приходите на Funny Balloons Show! Это большое приключение — веселое, красочное шоу воздушных шариков, которое впервые приезжает в Израиль из Европы.







С 31 июля по 27 августа по всей стране вы увидите шоу волшебных воздушных шариков, которые дарят радость и детям, и взрослым! Получайте разнообразные скидки по кредитным и клубным картам.



Подробности и билеты: Funny Balloons Show, в залах Гехаль-ха-Тарбут, в кассах и на сайте leaan.co.il