Функция смартфона, которая быстро "съедает" заряд батареи даже в спящем режиме

Пользователи часто используют функцию Always On Display (AOD). Возможно, вы также ею пользуетесь, только не знали, как она называется. Смысл ее состоит в следующем – даже когда смартфон находится в спящем режиме, на экран все равно выводится основная информация о текущем времени, дате, температуре воздуха, уровне заряда аккумулятора и сообщениях.



Благодаря этой функции не нужно разблокировать телефон, чтобы узнать, какой час, пропущены ли вызовы и уведомления о сообщении. Функция довольно удобна, хотя и имеет свои минусы.



В частности, из-за нее намного быстрее разряжается телефон из-за постоянной работы экрана. Разработчики АОD пытались минимизировать потери, включая не все пиксели, но это не устраняет проблему.



Поэтому если вам не нужна постоянная обновленная информация на экране, эксперты рекомендуют отказаться от функции Always On Display.