



ФСБ может получить доступ к данным израильтян через сервис Yango, - росСМИ

По данным российского оппозиционного издания Meduza, в соответствии с новым законодательством российская служба безопасности (ФСБ) вскоре получит доступ ко всей базе данных пользователей технологической компании “Яндекс”, что позволит ей собирать данные о своих пользователях по всему миру, в том числе в Израиле.



Помимо работы в качестве поисковой системы, “Яндекс” предоставляет различные международные услуги. В Израиле это приложение для вызова такси Yango, приложение для покупок в продуктовых магазинах Yango Deli и приложение для обмена скутерами Wind.



Meduza сообщает, что с 1 сентября ФСБ получит “круглосуточный” доступ к данным пользователей “Яндекса”.



Агентство Reuters сообщает, что регулирующие органы Норвегии и Финляндии, где “Яндекс” также предлагает услуги такси, запрещают “Яндексу“ предоставлять какие-либо данные о местных пользователях в Россию.



“Существует серьезный риск для конфиденциальности, поскольку российские власти потенциально могут отслеживать передвижения норвежских граждан через Yango”, — говорится в сообщении Норвежского управления по защите данных.



Yango Israel сообщила 12 каналу, что компания является дочерней компанией в Израиле, и “российское регулирование не имеет никакого эффекта и не может повлиять” на нее.



“Никаких клиентских данных в Россию сегодня не предоставляется и не будет в будущем. Персональные данные клиентов Yango хранятся в соответствии с самыми строгими стандартами конфиденциальности и не могут быть переданы местным или международным властям без постановления суда”, - говорится в сообщении.







